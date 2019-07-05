الخلايا المنجلية.. مرض وراثى علاجه الوحيد زرع خلايا جذعية سليمة

كتبت إيناس البنا

مرض الخلايا المنجلية (SCD) هو اضطراب وراثي حيث توجد خلايا الدم الحمراء الصحية بصورة أقل لنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

وفقا لموقع "only my health" فإنه مرض وراثي ناتج عن عيب في الجين، وسيكون الطفل مصابًا بالتهاب الكبد الوبائي إذا ورث الجينان المعيبان من كلا الوالدين.

إذا ورث جين واحد فقط من الجينات المعيبة، فسيكون لدى الشخص سمة منجلية، والتى عادة لا تسبب أي أعراض، ويمكن نقل المرض إلى الأطفال .



اعراض مرض الخلايا المنجلية

خلايا منجلية

فيما يلي بعض أعراض :

تورم مؤلم في اليدين والقدمين.

صعوبة في التنفس بسبب فقر الدم.

ألم مزمن بالجسم.

اصفرار الجلد.

بياض العينين.

لمنع الأعراض من أن تصبح أسوأ:

اهتم بالنظام الغذائي الجيد والمغذى.

والنوم المناسب.

ممارسة النشاط البدني اليومي.

تجنب شرب الكحول .

يهدف معظم العلاج إلى تقليل الأعراض والمضاعفات، والعلاج الوحيد المعروف هو زرع الخلايا الجذعية، ففي هذه العملية ، تؤخذ خلايا نخاع العظم السليمة من شخص ليس لديه خلايا منجلية (المتبرع) وتعطى للشخص المصاب بالمرض.