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الحكومة الموريتانية: "الأمن أولوية لا تقدر بثمن"

الجمعة، 05 يوليه 2019 12:00 ص
الحكومة الموريتانية: "الأمن أولوية لا تقدر بثمن" رئيس وزراء موريتانيا
أ ش أ

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 قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدنا على ولد محمد خونا إن "الأمن يشكل لبلاده أولية لا تقدر بثمن".
 
وأضاف الناطق الحكومي - في مؤتمر صحفي مساء الخميس في نواكشوط ردا على سؤال حول قطع الإنترنت مؤخرا وعما إذا كان هناك تقدير للخسائر المادية جراء قطعها بالبلد - أن "الأولوية عند الموريتانيين هي أمنهم ولا سعر له، ولن يفتح المجال لكل ما من شانه أن يؤثر عليه"
 
وأشار إلى أن كل الموريتانيين متفقون ومرتاحون لقطع الانترنت بعد مشاهدة نتيجتها، وأن شبكة الانترنت عادت بعد زوال السبب في قطعها.

 


الحكومة الموريتانية

الإنترنت

نواكشوط

محمد خونا

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