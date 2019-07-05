البابا تواضروس الثانى يطييب رفات الأنبا بيشوى بديره بالنطرون

سارة علام

طَيَّبَ قداسة تواضروس الثاني مساء اليوم، رفات القديس الأنبا بيشوي بديره بوادي النطرون بمشاركة نيافة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس الدير وعدد من أحبار الكنيسة.

طقس تطييب الرفات يجرى وسط صلوات واحتفالات، حيث يصنع حنوط البركة، وهو المادة المستخدمة فى التطييب فى طبق حديدى، يسكب الكاهن زيتًا من العطر، وزيت الناردين المعطر، وهو أحد الزيوت المقدسة لدى المسيحيين، حيث سكبته امرأة على وجه المسيح وفرح بذلك، ويوضع المزيج مع مواد كيميائية عطرة لتصنع منها ما يشبه العجينة التى تتلى فوقها الصلوات والتراتيل، ويدهن به الأنبوب المعدنى الذى يحتفظ برفات القديس.

وعلى الجانب الآخر، يحمل غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة والصادر هذا الأسبوع أيقونة للشهيد الأول في برية شيهيت القديس القوي الأنبا موسي الأسود والذي يوافق عيد استشهاده ١ يوليو.