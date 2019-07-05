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الأسواق تحت رقابة الحكومة.. غدا بـ"اليوم السابع"

الجمعة، 05 يوليه 2019 08:23 م
الأسواق تحت رقابة الحكومة.. غدا بـ"اليوم السابع"

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تحت عنوان الأسواق تحت رقابة الحكومة، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، مسيرة ترشيد دعم الوقود تصل آخر محطاتها بنجاح تحت شعار «الانطلاق نحو التنمية».. الأسواق تحت رقابة الحكومة.. «مدبولى» يتابع تطبيق تعريفة الركوب بعد تحريك أسعار المواد البترولية من داخل غرفة عمليات مجلس الوزراء.. ويجرى اتصالات بالمحافظين عبر الفيديو كونفرانس.

 

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

 

ـ أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات.. نستهدف كأس الأمم الأفريقية.. خلطة الفراعنة السحرية أمام جنوب أفريقيا.. أجيرى: الفراعنة لا يعانون هجوميا.. ومدرب جنوب أفريقيا: الجماهير سلاح ذو حدين.. الجهاز الفنى يستعين بالجلسات النفسية.. مهام خاصة لصلاح.. وتريزيجيه مهاجم ثانٍ

 

ـ الجماعة الإرهابية تضغط على أجهزة أمنية أجنبية للتدخل والإفراج عن شركائها.. ألاعيب التنظيم الدولى للإخوان لإنقاذ «تحالف الأمل».. التحقيقات تكشف تحرك «الإخوان» للاستقواء بالخارج خوفا من اعترافات المتهمين فى القضية

 

ـ «كازابلانكا».. نقطة انطلاق جديدة لأفلام الأكشن فى السينما المصرية

 

ـ مسيرة ترشيد دعم الوقود تصل آخر محطاتها بنجاح تحت شعار «الانطلاق نحو التنمية».. الأسواق تحت رقابة الحكومة.. «مدبولى» يتابع تطبيق تعريفة الركوب بعد تحريك أسعار المواد البترولية من داخل غرفة عمليات مجلس الوزراء.. ويجرى اتصالات بالمحافظين عبر الفيديو كونفرانس

 

ـ %60 نسبة التنفيذ والأبراج تصل للطابق الـ 26.. أبراج العلمين تغير خريطة الساحل الشمالى

 

ـ تتوقع مزيدا من الخسائر قبل 2022.. شبكة بلومبرج الأمريكية: الاقتصاد القطرى هش

 

ـ الحكومة تتابع تنفيذ تكليفات السيسى بشأن المستشفيات النموذجية.. 49 مستشفى نموذجياً تستعد للتشغيل على مستوى الجمهورية.. ومحفزات مالية للفريق الصحى وسكن للأطباء بالمحافظات الحدودية

 

ـ 54 تقريراً حول ثروات المتهمين تحسم مصير قضايا «فساد القمح».. «الكسب غير المشروع» ينتهى من تحقيقاته.. والتقارير تدين 19 موظفاً

 

ـ تزوير مشاهدات الفيديوهات على السوشيال ميديا.. قنوات الإخوان تدفع مليون دولار شهرياً للنصب على المشاهدين

 

اليوم السابع
اليوم السابع

 


اسعار الوقود

منتخب مصر

اجيرى

الحكومة

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