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اعتقال 5 مسلحين و57 من شركائهم فى الشرق الأقصى الروسى منذ بداية 2018

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:00 ص
اعتقال 5 مسلحين و57 من شركائهم فى الشرق الأقصى الروسى منذ بداية 2018 الشرطة الروسية - أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

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أعلن سكرتير مجلس الأمن القومى الروسى نيكولاى باتروشيف، أن اعتقال خمسة مسلحين و57 من شركائهم فى منطقة الشرق الأقصى الروسى، منذ بداية عام 2018.

وقال باتروشيف، فى تصريح صحفى، اليوم الجمعة: "فى عام 2018 وعلى مدار 5 أشهر من العام الحالى، جرى الكشف عن جريمتين ذات طابع إرهابى فى منطقة الشرق الأقصى الروسى، وتم اعتقال خمسة أعضاء من العصابات المسلحة و57 من المتواطئين مع الإرهابيين".

وأضاف باتروشيف: "تم أيضا منع جريمتين ذات طابع إرهابى، بما فى ذلك عمل إرهابى فى إحدى المؤسسات التعليمية".

 


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