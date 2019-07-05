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اطلاق الدورة الرياضية الأولى لجامعات القناة وسيناء الأسبوع المقبل

الجمعة، 05 يوليه 2019 06:33 م
اطلاق الدورة الرياضية الأولى لجامعات القناة وسيناء الأسبوع المقبل الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

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أعلن الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، عن جاهزية الجامعة لانطلاق الدورة الرياضية الأولى لجامعات القناة وسيناء، الاسبوع المقبل خلال الفترة من 9 حتى 11 من الشهرالحالى بجامعة قناة السويس تحت شعار " قناتنا تجمعنا".
 
وأوضح رئيس الجامعة، أن هذه الدورة الرياضية تعد هى الأولى التى يشارك بها طلاب جامعات القناة وسيناء، وانبثقت من جامعة القناة حيث سيشارك  فيها ٥ جامعات مثل جامعات بورسعيد والسويس والعريش بالإضافة الى مشاركة جامعة سيناء الدولية، وتشارك كل جامعة بفوج يضم 81 فرد من بينهم 66 طالب وطالبة. 
 
وأشارالدكتور طارق راشد، إلى أن الهدف من هذه الدورة زيادة الترابط بين طلاب هذه الجامعات، ومد جسور التواصل و التعاون وتبادل الخبرات بينهم، بإعتبارهم تحت مظلة جامعة واحدة وهى جامعة قناة السويس، مؤكدا أن هذه الدورة الرياضية، هى البداية، ومن المتوقع أن نشهد بعدها العديد من اللقاءات فى المجال الفنى و الثقافى والعلمى والجوالة ، وتضم مسابقات كرة قدم خماسي وكرة اليد وكرة السلة و الكرة الطائرة والتحكيم سوف يكون من المناطق الرياضية المختلفة لمحافظه الاسماعيليه، وأن برنامج الدورة سوف يشهد يوم 9 يوليو إستقبال الوفود كما يشهد المؤتمر الفنى للمباريات، فى حين يشهد يوم 10 يوليو إفتتاح الدورة وبدء الفعاليات كما يتضمن برنامج لبعض الزيارات، ويشهد يوم 11 يوليو الختام وتوزيع الجوائز.
 
 
 
 
 
 

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