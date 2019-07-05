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استجابة لـ"اليوم السابع".. حملة مكبرة لرفع القمامة بشارع نعمان الأعصر بالمحلة

الجمعة، 05 يوليه 2019 08:23 م
استجابة لـ"اليوم السابع".. حملة مكبرة لرفع القمامة بشارع نعمان الأعصر بالمحلة رفع القمامة من شارع النعمان الأعصر
الغربية – عادل ضرة

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فى استجابة سريعة لما نشره "اليوم السابع" بعنوان "القمامة تحاصر شارعى نعمان الأعصر وسكة دمرو بالمحلة"، قام مجلس مدينة المحلة برئاسة المهندس محمد سراج رئيس المدينة، بالاشتراك مع حى أول المحلة، بشن حملة نظافة مكبرة لرفع القمامة من الشوارع.

 

وشارك فى الحملة جهاز النظافة بمجلس المدينة والحى وسيارات الجراج المركزى لمجلس المدينة، وأسفرت الحملة عن رفع كميات كبيرة من القمامة المتراكمة فى نقاط التجميع بالشارع بداية من أمام الإدارة الزراعية وحتى ميدان الششتاوى، ونقلها باللوادر وسيارات جمع القمامة، لمصنع تدوير القمامة بطريق الجابرية.

 

وكان "اليوم السابع" رصد انتشار القمامة بصورة كبيرة وإشعال النيران بها بشارع نعمان الأعصر الذى يمتد من ميدان الزراعة حتى ميدان الشون ويربط مناطق حى أول بحى ثان المحلة، وحول الأهالى هذه المناطق إلى مقالب قمامة، مما ينتج عنها انبعاث الروائح الكريهة بسبب ارتفاع حرارة الجو، ويلجأ الأهالى إلى إشعال النيران فيها للتخلص منها.

 

 

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