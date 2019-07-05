اجتماع وزراء أفريقيا يوصى باختيار غانا مقر سكرتارية "التجارة الحرة"

كتبت- هناء أبو العز

أعلنت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الافريقى، أن نتائج إجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء الأفارقة المنعقد في نيامي النيجر ، قررت إختياره غانا لإستضافة مقر سكرتيرة إتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وإنتخاب أربعة أعضاء جدد في المجلس الأفريقي لمكافحة الفساد من الجزائر وكينيا والكونغو وتنزانيا .

وأكملت فى بيان صحفى لها، أن الاجتماع اوصى برفع العقوبات عن دولة أفريقيا الوسطي التي وقعها الإتحاد الأفريقي عليها بسبب عدم دفع مساهماتها والمتأخرات عليها للإتحاد، ومن ثم استطاعت التصويت والمشاركة في الإنتخابات مجددًا، بينما تم إستبعاد دولة غينيا بيساو وحرمت من التصويت والمشاركة في الإنتخابات الخاصة بهياكل المنظمة لعدم سدادها مستحقات الإتحاد وإستمرار العقوبات المفروضة عليها.