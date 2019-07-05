سوبر كورة
Ads
الجمعة، 05 يوليه 2019 04:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

اجتماع وزراء أفريقيا يوصى باختيار غانا مقر سكرتارية "التجارة الحرة"

الجمعة، 05 يوليه 2019 03:33 م
اجتماع وزراء أفريقيا يوصى باختيار غانا مقر سكرتارية "التجارة الحرة" نميرة نجم
كتبت- هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الافريقى، أن نتائج إجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء الأفارقة المنعقد في نيامي النيجر ، قررت إختياره  غانا لإستضافة مقر سكرتيرة إتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وإنتخاب أربعة أعضاء جدد في المجلس الأفريقي لمكافحة الفساد من الجزائر وكينيا والكونغو وتنزانيا .

وأكملت فى بيان صحفى لها، أن الاجتماع اوصى برفع العقوبات عن دولة أفريقيا الوسطي التي وقعها الإتحاد الأفريقي عليها بسبب عدم دفع مساهماتها والمتأخرات عليها للإتحاد، ومن ثم استطاعت التصويت والمشاركة في الإنتخابات مجددًا، بينما تم إستبعاد دولة غينيا بيساو وحرمت من التصويت والمشاركة في الإنتخابات الخاصة بهياكل المنظمة لعدم سدادها مستحقات الإتحاد وإستمرار العقوبات المفروضة عليها.

 


افريقيا

الاتحاد الافريقى

الوزراء الأفارقة

اتفاقية التجارة الحرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة تشدد على تكثيف حملات المرور والتموين والتعامل بحسم مع أى مخالفة

الحكومة تشدد على تكثيف حملات المرور والتموين والتعامل بحسم مع أى مخالفة

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

سوبر كورة يكشف شرط محمد عواد للعب فى صفوف الزمالك

سوبر كورة يكشف شرط محمد عواد للعب فى صفوف الزمالك

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

فيديو معلوماتى.. إزاى تحافظى على صحة طفلك وتحميه من الأمراض؟

فيديو معلوماتى.. إزاى تحافظى على صحة طفلك وتحميه من الأمراض؟

شاهد.. أجمل أهداف "روبن" بعد إعلان اعتزاله كرة القدم

شاهد.. أجمل أهداف "روبن" بعد إعلان اعتزاله كرة القدم

البترول تعلن زيادة أسعار المنتجات البترولية وبنزين 80 يسجل 6.75 جنيه

البترول تعلن زيادة أسعار المنتجات البترولية وبنزين 80 يسجل 6.75 جنيه

سوبر كورة.. كل ما فاتك من كوبا أمريكا 2019 × 9 أرقام.. فيديوجراف

سوبر كورة.. كل ما فاتك من كوبا أمريكا 2019 × 9 أرقام.. فيديوجراف

شاهد.. راموس ينشر صوراً جديدة لرحلته فى الغردقة

شاهد.. راموس ينشر صوراً جديدة لرحلته فى الغردقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة