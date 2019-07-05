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إرسال عينة من 16 ألف قطعة حشو أسنان مجهولة المصدر بالسيدة زينب للمعمل الجنائى

الجمعة، 05 يوليه 2019 05:00 ص
إرسال عينة من 16 ألف قطعة حشو أسنان مجهولة المصدر بالسيدة زينب للمعمل الجنائى مستلزمات طبيه منتهية الصلاحية-ارشيفيه
كتب سليم على

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قررت نيابة السيدة زينب، إرسال عينة من 16 ألف قطعة حشو أسنان مجهولة المصدر تم ضبطها داخل شركة مستلزمات طبية، إلى المعمل الجنائى لفحصها، وإعداد تقرير عنها، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول صاحب الشركة المتهم.

وكشفت تحقيقات النيابة، تمكن رجال مباحث التموين من ضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية  بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لحيازته تجميعه كمية من المستلزمات الطبية قدرها 16,350 الف" قطعة حشو أسنان – لوازم تركيب الأسنان" غير خاضعة لأى تحليل أو فحص طبى من الجهات المعنية بوزارة الصحة، ومهربة من سداد الرسوم الجمركية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة،وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 


شركة مستلزمات

مواد مجهولة المصدر

مباحث التموين

مديريه امن القاهرة

مستلزمات طبية

حشو اسنان

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