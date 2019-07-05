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أسقفا الأقباط بفرنسا يلتقيان سفير القاهرة لدى باريس بمقر السفارة

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:27 م
أسقفا الأقباط بفرنسا يلتقيان سفير القاهرة لدى باريس بمقر السفارة أسقفا الأقباط بفرنسا يلتقيان سفير القاهرة لدى باريس بمقر السفارة
سارة علام

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استقبل السفير إيهاب بدوي سفير مصر بفرنسا بمقر السفارة بباريس، صاحبي النيافة الأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والجزء الفرنسي من سويسرا والأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا. 
 
حضر المقابلة من أعضاء السفارة، المستشار تامر رشدي والمستشار شريف عمارة.
 
الأنبا لوقا كان يعمل طبيبا قبل رهبنته ثم خدم في كينياوفي بلجيكا وفرنسا وسويسرا فى القطاع الفرنسى منها حيث يجيد اللغة الفرنسية، ثم رسم أسقفًا عامًا ليخدم كنائس جنوب فرنسا، ويضم إليها كنائس في جنيف بالقطاع الفرنسي بسويسرا، حيث تضم الدولة ناطقين باللغة الإيطالية تابعين لإيبراشية ميلانو، وناطقين بالألمانية وناطقين بالفرنسية.
 
أما الأنبا مارك أسقف باريس  ترهب عام 2000، في دير الأنبا بيشوي العامر بوادي النطرون باسم القمص ابوللو الأنبا بيشوي.
سيم أسقفًا عام في 24 مايو 2015، وجلسه البابا تواضروس على باريس وشمال فرنسا في 11 نوفمبر 2017.
 
تخرج أسقف فرنسا من كلية التجارة، وخدم قبل رسامته أسقفا في النمسا ، كما كان مدرسًا بالكلية الإكليريكية.
 
اختير أولًا ليكون أسقف عام شمال فرنسا عام 2015، ثم جلس على كرسيه عام 2017 حيث تمت صلاة عشية الرسامات بيد البابا تواضروس الثاني يوم السبت 23 مايو 2013

 


انبا مارك

انبا لوقا

سفير باريس

الكنيسة بباريس

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