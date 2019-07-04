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الخميس، 04 يوليه 2019 04:52 م
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5 معلومات مهمة عن اختبارات القدرات بكليتى التربية الرياضية "بنين وبنات"

الخميس، 04 يوليه 2019 04:50 م
5 معلومات مهمة عن اختبارات القدرات بكليتى التربية الرياضية "بنين وبنات" اختبارات القدرات - أرشيفية
كتب وائل ربيعى

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أعلنت كليتى التربية الرياضية بنين وبنات جامعة حلوان عن مواعيد وشروط إجراء اختبارات القدارات لطلاب الثانوية للعام الجامعى 2019/2020 التى تبدأ من يوم السبت المقبل وحتى 20 يوليو الجارى.

1-    تجرى اختبارات التربية الرياضية بنين وبنات على مدار ثلاث أيام.

2-    فى اليوم الأول دفع رسوم الاختبارات وملء الملفات والكشف الطبي وإجراء اختبار المهارة والقوام.

3-    فى اليوم الثانى الاختبارات البدنية.

4-    فى اليوم الثالث اختبار السمات والمعلومات والاختبار الشخصي وملء استمارات القومسيون الطبي.

5-    يشترط على الطلاب ضرورة الحضور بالزى الرياضى.

 


اختبارات القدرات

جامعة حلوان

التربية الرياضية

طلاب الثانوية

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