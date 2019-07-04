5 معلومات مهمة عن اختبارات القدرات بكليتى التربية الرياضية "بنين وبنات"

أعلنت كليتى التربية الرياضية بنين وبنات جامعة حلوان عن مواعيد وشروط إجراء اختبارات القدارات لطلاب الثانوية للعام الجامعى 2019/2020 التى تبدأ من يوم السبت المقبل وحتى 20 يوليو الجارى.

1- تجرى اختبارات التربية الرياضية بنين وبنات على مدار ثلاث أيام.

2- فى اليوم الأول دفع رسوم الاختبارات وملء الملفات والكشف الطبي وإجراء اختبار المهارة والقوام.

3- فى اليوم الثانى الاختبارات البدنية.

4- فى اليوم الثالث اختبار السمات والمعلومات والاختبار الشخصي وملء استمارات القومسيون الطبي.

5- يشترط على الطلاب ضرورة الحضور بالزى الرياضى.