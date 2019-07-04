5 معلومات مهمة عن اختبارات القدرات بكليتى التربية الرياضية "بنين وبنات"

أعلنت كليتى التربية الرياضية بنين وبنات جامعة حلوان عن مواعيد وشروط إجراء اختبارات القدارات لطلاب الثانوية للعام الجامعى 2019/2020 التى تبدأ من يوم السبت المقبل وحتى 20 يوليو الجارى.
1- تجرى اختبارات التربية الرياضية بنين وبنات على مدار ثلاث أيام.
2- فى اليوم الأول دفع رسوم الاختبارات وملء الملفات والكشف الطبي وإجراء اختبار المهارة والقوام.
3- فى اليوم الثانى الاختبارات البدنية.
4- فى اليوم الثالث اختبار السمات والمعلومات والاختبار الشخصي وملء استمارات القومسيون الطبي.
5- يشترط على الطلاب ضرورة الحضور بالزى الرياضى.
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