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وفاة شاب مصرى بحادث فى إيطاليا وإعادة جثته إلى مصر

الخميس، 04 يوليه 2019 10:40 ص
وفاة شاب مصرى بحادث فى إيطاليا وإعادة جثته إلى مصر ماركو طلعت
كتبت فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "لا بوثى دياستى" الإيطالية إن  الشاب المصرى"ماركو طلعت" توفى فى حادث مروع على الطريق السريع فى تورينو-بياتشنسا الإيطالى.

وأكدت الصحيفة أن جثة الشاب الذى كان يعمل فى مطعم Il Pescatore، ستعود إلى مصر بعد الانتهاء من التشريح.

وأشارت الصحيفة إلى أن طلعت خرج  فى يوم الحادث مع ثلاثة شباب آخرين، بعد الانتهاء من عملهم بالمطعم ، وكانوا يسافرون باتجاه بياتشنسا ،  إلاأن سيارة آخرى اصطدمت بالسيارة التى كان بها الشباب.

وعندما وصلت خدمات الطوارئ ، اعتقد رجال المرور والإطفاء أن هناك ثلاثة ركاب فقط ، وتم نقلهم الى مستشفى أستى، ولكهم عثروا على ماركو الذى كان ألقى من السيارة أثناء الحادث على بعد عدة أمتار، وتوفى عن عمر يناهز 28 عامًا وترك طفلين وزوجة فى مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطة القضائية والمدعى العام المناوب، لورا ديوداتو، يجرون الفحص على الجثة لمعرفة اسباب الوفاة الدقيقة ، وعلى الأرجح ستحصل أسرته على الإذن غدا للعودة إلى مصر.

 

 

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شاب مصرى

ايطاليا

تورينو

حادث

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