نيابة سوهاج تحبس شخص 4 أيام لاتهامه بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

سوهاج – عمرو خلف

أمر أحمد السيد وكيل نيابة مركز سوهاج ، وسكرتارية طه محمد عثمان بحبس المتهم "خالد.ع.ع" 45 سنة حاصل على ليسانس دراسات إسلامية، 4 أيام على ذمة التحقيق.

كما قررت النيابة بضبط وإحضار شقيقه جمال 40 سنة بعد اتهامهما بالنصب على المواطنين " ياسر.ك" سائق 32 سنة و:ممدوح.م" 32 سنة سائق ومقيمين أولاد شلول بدائرة المركز واستوليا منهما على مبلغ 100 ألف جنيه من كل شخص بزعم تسفيرهم الى الخارج.

كان المجنى عليهما قد تقدما ببلاغ الى مباحث الأموال العامة مفاده تعرضهما للنصب من قبل المتهم وشقيقه بعد أن اتفقا معهما على تسفيرهما الى دولة الكويت مقابل 100 ألف جنيه ، الا أنهما بعد فترة اكتشفا عدم صحة الاتفاق وقام المتهمان بالاستيلاء منهما على المبلغ ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة أقوال المبلغين وتم القبض على المتهم الأول.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4ايام على ذمة التحقيق وضبط وإحضار شقيقه المتهم الثانى.