موسيقية بلجيكية تعرب عن انبهارها بحفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية

إنجى مجدى

أعربت عازفة البيانو البلجيكية، إيفلين جرام، عن سعادتها لإقامة حفلها الموسيقى الأول فى مصر،المقرراليوم الخميس، فى دار الأوبرا، معربة عن رغبتها فى إقامة حفلات أخرى خاصة فى منطقة الأهرامات.

وأضافت جرام فى لقاء مع الصحفيين قبيل حفلها، ان هذه هى المرة الثالثة التى تزور فيها مصر، حيث قامت بزيارة الأقصر وأسوان والإسكندرية والبحر الأحمر، بالإضافة إلى زيارة الأهرامات مرتين.

ودعت أصدقائها من مختلف دول العالم لزيارة مصر و قالت: مصر بلد عظيمة تفتح أبوابها للجميع فيها الثقافة والحضارة والتاريخ والطبيعة."

وأعربت عن إعجابها بالشعب المصر قائلة انه ويرحب جداً بالجميع، ويحب استقبال الضيوف من الدول الأخرى، مضيفة "وجدت المساعدة من الجميع".

وقالت إنها تحب مذاق الاكل المصرى خاصة الكشرى والملوخية والفطير والمسقعة.

وحضرت الموسيقية البلجيكية حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر، معربة عن انبهارها بالعرض الذى تم تقديمه وعدد الجماهير التى حضرت.

وفي سياق آخر، أكدت جرام أنها تحب التعرف على الموسيقيين فى كل بلد، وتأثرها الشديد بالفنان العالمى البولندى "شوبان"، وفى مصر تحب الفنان عمر خيرت، لأنها من هواة الموسيقى الكلاسيكية.

إيفلين جرام، بدأت العمل فى العزف على البيانو فى السادسة من عمرها، لديها 2 ماجستير فى مجال الموسيقى، تخرجت من معهد موسيقى ودرست فى بلجيكا وإيطاليا وألمانيا، وتعمل حاليا فى دبى.

كما اشتركت فى العديد من الحفلات والمسابقات فى مجال البيانو وهى تبلغ من العمر 9 سنوات، وقامت بإجراء العديد من الحفلات مع أوركسترا.

وبدأت الموسيقية السفر خارج أوروبا منذ 3 سنوات، وتسعى إلى الانتشار فى عدة دول وإقامة الحفلات فيها، وحاليا تركز على منطقة الشرق الأوسط وقامت مؤخراً بإحياء 8 حفلات فى الهند خلال زيارتها التى استمرت 6 أسابيع.