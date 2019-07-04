محافظ الدقهلية يحيل مدير الحملة الميكانيكية ومسئول التشغيل في بلقاس للتحقيق

الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية إحالة مدير الحملة الميكانيكية ومسئول أوامر التشغيل بمركز ومدينة بلقاس للتحقيق بالشؤون القانونية بالمحافظة.

كما قرر شاروبيم تكليف رئيس مركز ومدينة بلقاس بمتابعة أعمال الحملة الميكانيكية وعمل صيانة لعدد 5 سيارات ركوب معطلة وتحتاج إلى أعمال صيانة بسيطة للاستفادة منها في أداء الأعمال.

وأكد محافظ الدقهلية على أن كثير من المراكز والمدن تحتاج فقط إلى حسن إدارة الموارد والامكانيات الموجودة وليس البحث عن موارد جديدة فالكثير من المعدات تحتاج لاجراء صيانة بسيطة لتصبح ذات كفاءة عالية وقادرة على العمل بكامل طاقتها دون تحميل الدولة أعباء إضافية.

وأضاف شاروبيم أنه على استعداد لتوفير كافة المعدات المطلوبة لاي مركز ومدينة طالما كانت هناك حاجة حقيقية لها وذلك لتسيير العمل وتنفيذ المهام المطلوبة،وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال صيانة المعدات بمختلف مراكز ومدن المحافظة.