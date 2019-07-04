ماذا يعنى اختبار حامض اللبنيك فى الدم وما هى أعراض ارتفاعه؟

كتبت إيناس البنا

حمض اللبنيك الذى يسمى أيضًا "اللاكتات" في الدم هو حمض يتكون في خلايا العضلات وخلايا الدم الحمراء، ويتشكل هذا الحمض عندما يحول جسمك الطعام إلى طاقة.

يعتمد جسمك على هذه الطاقة عندما تكون مستويات الأكسجين فيها منخفضة، ووفقا لتقرير موقع " verywellhealth" قد تنخفض مستويات الأكسجين أثناء التمرين المكثف أو عندما تتعرض للعدوى أو المرض، ولكن بمجرد الانتهاء من التمرين أو التعافي من المرض، يميل مستوى حامض اللبنيك إلى العودة إلى طبيعته مرة أخرى، ولكن في بعض الأحيان قد لا يعود لمستوياته مرة أخرى.



اختبار حمض اللبنيك

أعراض ارتفاع حمض اللبنيك



مستويات حمض اللبنيك الأعلى من المعتاد يمكن أن تؤدي إلى حالة تسمى "الحماض اللبني"، وإذا كانت شديدة بدرجة كافية، فيمكن أن يزعزع توازن درجة الحموضة في الجسم مما يشير إلى مستوى الحمض في دمك. الحماض اللبني يمكن أن يؤدي إلى هذه الأعراض:

ضعف العضلات.

تنفس سريع.

قيء.

تعرق.

غيبوبة.



كيف يتم اجراء اختبار حمض اللبنيك

كيف يتم الاختبار



هو نوع من اختبارات الدم البسيطة، حيث سيقوم الطبيب بسحب الدم من الوريد أو الشريان باستخدام إبرة، وفي حالات نادرة ، قد يأخذ عينة من السائل النخاعي من العمود الفقري أثناء إجراء يسمى الحنفية الشوكية.

إذا كان مستوى حامض اللبنيك طبيعياً، فلا يوجد لديك حامض اللبنيك لأن الخلايا تنتج كمية كافية من الأكسجين.

إذا كان مستوى حامض اللبنيك مرتفعًا، فقد يكون سببه عدد من الأشياء بعضها يمكن أن يشمل:

تعفن الدم.

نوبة قلبية.

فشل القلب الاحتقاني.

مرض الرئة الحاد أو فشل الجهاز التنفسي.

تراكم السوائل في الرئة.

انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء.