لليوم الرابع إقبال للسيدات على المركز الطبى ببنها للكشف عن سرطان الثدى

توافد العديد من السيدات بمدينة بنها علي مقر حملة الكشف عن سرطان الثدي بمقر الحملة بالمركز الطبي ببنها، لليوم الرابع علي التوالي ، وحرص العديد من الفتيات والسيدات على المشاركة للاطمئنان علي أنفسهم من ذالك المرض ،معبرين عن فرحتهم بسهولة تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لهم .

الجديد بالذكر أن مستهدف من الحملة بمحافظة القليوبية يبلغ مليون و600 ألف سيدة بالقليوبية،وتم الاستعداد الكامل للحملة،من خلال تجهيز 161 وحدة صحية بالإضافة إلى 3 مستشفيات أخرى هى مستشفى أبو المنجا العام وناصر المركزى وبهتيم المركزين وتم الدفع بـ 175 فرقة كما تم تدريب عدد 190 طبيبة نظريا وعلميا.

وكان الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، دشن أمس ، مبادرة دعم صحة المرأة المصرية، للكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدى،والتي بالمحافظة ضمن محافظات المرحلة الأولى.

وأكد المحافظ،خلال التدشين أن المبادرة هى امتداد لحزمة جيدة من الخدمات الصحية المقدمة للمرأة المصرية، والتى تشمل الكشف الكامل عن جميع الأمراض التى قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل ومتابعته والمضاعفات الناتجة من الحمل المتكرر،بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدى في المراحل المبكرة.