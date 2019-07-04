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للرياضيين.. طرق الوقاية من التهاب الكاحل أبرزها تجنب الضغط عليه

الخميس، 04 يوليه 2019 07:00 م
للرياضيين.. طرق الوقاية من التهاب الكاحل أبرزها تجنب الضغط عليه التهاب الكاحل - صورة ارشيفية
كتبت هند عادل

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آلام الكاحل هي مشكلة شائعة عند الرياضيين فكل خطوة تضع وزنا وضغطا على كاحل القدمين، ويؤدي ذلك  إلى إصابة وألم أو قد يصل الأمر إلى الكسر نتيجة للإجهاد الشديد، حسبما ذكر موقع" healthline".

ما الذي يسبب ألم الكاحل عند الرياضيين ؟

 

heel-pain

 

- التواء في الكاحل.

- التهاب الكاحل.

- الإجهاد.

بالنسبة للرياضيين يحدث التهاب الأوتار بسبب الاستخدام المفرط للكاحل، وارتداء الأحذية الضيقة، أو بعض العيوب الخلقية مثل الأقدام المسطحة.

تشمل الأعراض الشائعة لكسر الوتر ما يلي:

- ألم يزداد سوءًا بمرور الوقت ولكنه يتناقص أثناء الراحة.

- تورم محدود.

-  كدمات.

طرق علاج آلام الكاحل

 

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الخطوة الأولى في علاج آلام الكاحل هي تقليل الضغط على الكاحل والسماح للجسم بالشفاء.

تجنب وضع الوزن على الكاحل أو اجهاده لمدة 48 إلى 72 ساعة.

وضع كمادات ثلج على مكان الإصابة  لمدة 48 ساعة الأولى أو حتى يتحسن التورم.

لف الكاحل بضمادة مرنة أو استخدم شراب ضغط مصمم للكاحلين.


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