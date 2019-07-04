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فريق طبي بريطانى يجرى عمليات مجانية لأطفال يعانون من عيوب خلقية بالقلب بقنا

الخميس، 04 يوليه 2019 05:47 م
فريق طبي بريطانى يجرى عمليات مجانية لأطفال يعانون من عيوب خلقية بالقلب بقنا فريق طبي بريطاني في قنا
كتبت رباب فتحى

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أجرى قام فريق طبي متطوع مكون من 10 أعضاء يقوده جراح بريطاني في مصر، 70 - 80 عملية جراحية مجانية لأطفال، بالإضافة إلى  تدريب مائة طبيب مصري في مستشفى قنا العام، يضم الفريق الطبي جراحي الأطفال وأخصائيين في أمراض القلب وأطباء تخدير وأخصائيين التخدير وممرضات وفنيين لوحدة العناية المركزة، بحسب بيان للسفارة البريطانية اليوم.

جمعت مؤسسة بريطانية خيرية التبرعات من المواطنين البريطانيين لإجراء هذه الجراحات من خلال مشروع "قلوب صغيرة".

وقال عبد الله إرديم، استشارى وأخصائى طب قلب أطفال: "يسرني أن أكون جزءًا من هذه البعثة الطبية فهناك الكثير من المجهود المبذول من أجل جمع هذه البعثة معًا، لقد قامت المؤسسة البريطانية بعمل ممتاز. 

كما يسرني أنهم منحوني هذه الفرصة لمساعدة الأطفال.  آمل أن أتمكن من الاستمرار في الخدمة وفي مساعدة المزيد من الأطفال في المستقبل.

وقال كابير مياه، مدير البرنامج بالمؤسسة  البريطانية "إنها ملتزمة بتطوير خدمات رعاية القلب للأطفال للوصول لجميع أنحاء أفريقيا".

وتابع أن كل عام في أفريقيا يولد حوالي 300000 طفل يعانون من عيوب خلقية بالقلب، ويتلقى أقل من 1% الرعاية الطبية اللازمة، فضلًا عن بعثات لإجراء الجراحات، ترغب المؤسسة البريطانية في إعداد برامج دائمة لرعاية القلب في أفريقيا، حيث ستجرى عمليات خلال العام وسيتم تدريب جراحين القلب.

وسيتم إنشاء أول برنامج في أفريقيا في الكردي، بالشراكة مع جامعة المنصورة، تضمن هذه البرامج الاستدامة طويلة الأمد للمشروع، قائلا: "نحن ممتنون لرئيس جامعة جنوب الوادي على كرمه في استضافتنا، ونحن أيضًا ممتنون لمحافظ قنا لقضاء الوقت لزيارة ومقابلة فريق عملنا وإظهار دعمه لنا، كما نشكر الفريق الطبي من مستشفى جامعة قنا للمشاركة والدعم خلال بعثتنا، ونتمنى أن يكون هذا التعاون طويل ومثمر يستمر لإنقاذ أرواح المزيد والمزيد من الأطفال".

وقال السير جيفري آدامز، السفير البريطاني في مصر: "يسرني أن أرى مبادرات الدعم من شعبنا  لشعب مصر ووالتي تشير إلى استعداد الشعب البريطاني لدعم مصر. كحكومة المملكة المتحدة، سنظل ندعم الجهود المصرية في الإصلاح لمنظومة الرعاية الصحية. واليوم أثبت الشعب البريطاني أن هذا أيضًا هدفهم".

وأجرت المؤسسة البريطانية 7 بعثات لمشروع القلوب الصغيرة في مصر في الخمس أعوام الماضية في كل من الزقازيق والمنصورة وقنا.

ففي سبتمبر 2018، أجرى أطباء المؤسسة عمليات لإنقاذ أرواح 71 طفلاً وقاموا بتدريب 100 طبيب مصري في مستشفى جامعة المنصورة.

ومنذ بدء عام 2012، قام فريق المؤسسة البريطانية  المتخصصين في رعاية الأطفال بتنفيذ 29 بعثة إلى 9 دول، وقاموا بجراحات لإنقاذ أكثر من 2000 طفل.

 

 

 

 


السفارة البريطانية بالقاهرة

السير جيفرى ادامز

بريطانيا مصر

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