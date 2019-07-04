سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 03:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فاو: أسعار الغذاء العالمية تهبط فى يونيو بفعل تراجع الألبان

الخميس، 04 يوليه 2019 02:36 م
فاو: أسعار الغذاء العالمية تهبط فى يونيو بفعل تراجع الألبان مؤشر هبوط
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو اليوم الخميس إن أسعار الغذاء العالمية انخفضت بشكل طفيف فى يونيو منهية بذلك موجة ارتفاع دامت خمسة أشهر متتالية بفعل تراجع كبير فى أسعار منتجات الألبان.

وأبقت المنظمة على توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمى للعام الحالى دون تغيير عن يونيو لكن بزيادة نحو 1.2 % مقارنة بمستويات 2018 على أن يأتى معظم النمو من زيادة إنتاج القمح.

وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذى يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 173.0 نقطة فى الشهر الماضى مقارنة مع مستوى معدل بالزيادة عند 173.5 نقطة فى مايو.

كانت القراءة السابقة لشهر مايو عند 172.4 نقطة.

وسجل مؤشر الفاو لأسعار منتجات الألبان انخفاضا بنسبة 11.9% مقارنة مع مايو لكنه مازال مرتفعا بنسبة 9.4 % منذ بداية العام.

وجاء انخفاض الأسعار فى يونيو نتيجة زيادة فرص التصدير وضعف الطلب على الاستيراد.

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الخضروات 1.6% عن الشهر السابق ولامس أدنى مستوياته منذ ديسمبرمتأثرا بشكل رئيسى بانخفاض أسعار زيت النخيل وزيت الصويا.

فى المقابل، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب 6.7% مقارنة مع مايو وسجل ارتفاعا بنسبة 3.8% منذ بداية العام بفعل زيادة كبيرة فى أسعار تصدير الذرة لأسباب من أهمها توقعات لانخفاض الصادرات بشدة من الولايات المتحدة، أكبر مصدر فى العالم.

وزاد مؤشر الفاو لأسعار اللحوم 1.5 % بينما زاد مؤشر أسعار السكر 4.2 % عنه قبل شهر.

وفى ثالث توقعاتها للعام الحالي، توقعت الفاو أن يسجل إنتاج الحبوب 2.685 مليار طن، دون تغير عن التقرير الصادر فى يونيو وأعلى 1.2% عن مستويات العام الماضي.

وقالت الفاو إن توقعات استهلاك الحبوب عالميا فى 2019-2020 زادت بشكل طفيف وتبدو الآن بصدد تجاوز 2.708 مليار طن بزيادة 1% عن مستويات 2018-2019.


منظمة الأغذية والزراعة

فاو

أسعار الغذاء العالمية

رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة