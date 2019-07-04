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عودة دفعة جديدة من اللاجئين الكمبوديين المرحلين من الولايات المتحدة

الخميس، 04 يوليه 2019 08:51 م
عودة دفعة جديدة من اللاجئين الكمبوديين المرحلين من الولايات المتحدة كمبوديا ارشيفية
أ ش أ

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 عادت دفعة جديدة من اللاجئين الكمبوديين المرحلين من الولايات المتحدة، مكونة من 37 شخصا اليوم الخميس إلى بنوم بنه.
 
وذكر راديو (صوت أمريكا) - في نشرته باللغة الانجليزية - أن 32 شخصا من هؤلاء المرحلين تعرضوا لاتهامات جنائية داخل الولايات المتحدة التي لجأوا إليها هربا من نظام حكم (الخمير الحمر) الديكتاتوري لكمبوديا في سبعينيات القرن الماضي والحروب التي أعقبت الإطاحة بهذا الحكم.
 
يشار إلى أن عدد الكمبوديين المدرجين على قوائم الترحيل من الولايات المتحدة يبلغ 1900 شخصا من بينهم 1400 اتهموا بارتكاب جرائم جنائية .
وكان عدة آلاف من مواطني كمبوديا قد فروا إلى الولايات المتحدة هربا من نظام حكم (الخمير الحمر) بين عامي 1975 و1979، والذي أدى - طبقا لتقارير إخبارية - إلى مقتل أو وفاة نحو مليوني شخص بسبب الاضطهاد والسخرة والمجاعة والفوضى.

اللاجئين الكمبوديين

الولايات المتحدة

الخمير الحمر

المجاعة والفوضى

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