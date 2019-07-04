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ضبط 3 طن ونصف خل أبيض فاسد بالدقهلية وغلق 6 محلات ومطاعم

الخميس، 04 يوليه 2019 02:28 م
ضبط 3 طن ونصف خل أبيض فاسد بالدقهلية وغلق 6 محلات ومطاعم الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

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قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية غلق 6 محلات أغذية ومعامل لعدم وجود ترخيص بالإضافة إلى ضبط 3 طن و596 لتر خل أبيض فاسد لوجود شوائب داخل العبوات بشارع تنيس فضلا عن إعدام 25 كيلو ملح بالعصافرة بالمطرية. 
 
وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم تحرير 8 محاضر لعدم وجود شهادة صحية وعدم توافر الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية التي تم المرور عليها .
 
وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات التفتيشية على منافذ الأغذية ومحلات بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع لمتابعة جودة المعروضات والتأكد من مراعاتها شروط التداول والبيع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين. 
 
جاء ذلك بناءا على التقرير الذي عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والذي أشار إلى قيام فرق مراقبة الأغذية بالمرور على عدد من المنشآت الغذائية بالمطرية وقامت بسحب 12 عينة وارسالها للمعمل المشترك بالمنصورة للتحليل .
 
يذكر أن المخالفات شملت ،شركة لتجارة الجملة ،ومحل بقالة بشارع بورسعيد ومحل عطارة بشارع حمدي وسليمان ،ومحل بيع ألبان بشارع بورسعيد ومستجد،ومطعم فول وطعمية بشارع الوزير، ومحل بيع ألبان بشارع الأمين ومحمد فريد ،ومعمل منتجات ألبان بالعصافرة الملاحة التابعين لمركز ومدينة المطرية.

الدقهلية

أخبار الدقهلية

مطاعم مخالفة

ضبط أطعمة فاسدة

صحة الدقهلية

تموين الدقهلية

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