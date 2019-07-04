ضبط 17 قضية تموينية خلال حملة على أسواق أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تمكنت مباحث التموين بأسوان برئاسة المقدم إسلام ياسين، من ضبط 17 قضية تموينية متنوعة، خلال حملة على الأسواق بأسوان.

وأسفرت الحملة التموينية عن ضبط 3 قضايا مخالفات المخابز البلدية، وقضيتين استخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و3 قضايا بيع سلع بأزيد من السعر الرسمى "سجائر وكروت شحن"، و4 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و5 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

وفى مجال ضبط قضايا المرافق، بإجمالى 111 مخالفة متنوعة، شملت 86 حالة رفع إشغال بالطريق العام، و25 مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخازن مجلس المدينة.