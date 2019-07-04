ضبط 1022 مخالفة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة لضبط المخالفات على الطرق الرئيسية والعامة بالمحافظة، أسفرت عن تحرير 1022مخالفة مرورية.

كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت عن تحرير1022مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية وتحرير 81 مخالفة انتظار خاطئ، و101حالة تصالح فورى، وسحب 25 دراجة نارية وحجز 17 دراجة، وتحصيل مبلغ 10100جنيه.

كما نفذ رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 18 رخصة، و8 حالة تصالح وتحصيل 2500 جنيها غرامة.