ضبط 1000 لتر مواد بترولية جمعها صاحب مخزن غير مرخص فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء علي بدر

تمكنت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط مدير مسئول عن مخزن بدون ترخيص فى برج العرب، لمزالته نشاط تجارى غير مشروع فى مجال تجميع المواد البترولية "سولار - أسطونات البوتاجاز" بدون تصريح، وطرحها للبيع لجمهور المستهلكين بأكثر من السعر الرسمى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن وضبط المتهم، وضبط 1000 لتر مواد بترولية "سولار" بدون مستندات أو فواتير تُفيد مشروعية حيازتها جمعها لبيعها بأكثر من السعر الرسمى، و99 أسطوانة بوتاجاز منزلية مدعمة جمعها بدون وجه حق لبيعها بأكثر من السعر الرسمى.