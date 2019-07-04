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ضبط عامل بالمنيا بحوزته حجر أثرى عليه نقوش فرعونية

الخميس، 04 يوليه 2019 10:44 ص
ضبط عامل بالمنيا بحوزته حجر أثرى عليه نقوش فرعونية القطعة الآثارية المضبوطة
كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو عوض

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، من ضبط عامل لقيامه بالحفر والتنقيب داخل منزله، وبحوزته قطعة حجرية يشتبه فى أثريتها.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمركز ملوى بمديرية أمن المنيا عن قيام "عامل" بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المنزل وضبطه، وبالمعاينة تبين وجود حفرة بعمق 3 متر مع وجود سرداب بطول 2.5 متر وقطره حوالى نصف متر، وتم ضبط "حجر عليه نقوش فرعونية وبعض الأدوات التى تُستخدم فى عملية الحفر"، وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بصحتها، وأن الأدوات المضبوطة هى المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


الآثار

المنيا

حفر اثار

التنقيب عن اثار

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