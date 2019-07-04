صور..ندوة تثقيفية للتوعية بالحملة الرئاسية للكشف المبكر عن السرطان بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

نظم حى المنتزه ثان شرق الاسكندرية؛ برئاسة العميد خالد كشك رئيس حى ثان المنتزه، ومصطفى عبد السلام سكرتير عام الحى، ندوة تثقيفية للتوعية بأهمية المشاركة فى حملة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن سرطان الثدى تحت شعار "100 مليون صحة"، حيث حاضر بالندوة ممثلى التثقيف الصحى بوحدة صحة أبى قير 2 التابعة لمنطقة المنتزه الطبية .

وتضمنت الندوة التنويه عن أهمية المشاركة بالحملة وطرق الوقاية، وأهم الأعراض الخاصة بالمرض، والتأكيد على أن قائمة بجميع الوحدات الصحية على مستوى المحافظة وتستهدف السيدات المصريات الجنسية فوق سن 18 سنة، والتأكيد على وجود الرقم القومى أثناء الفحص، الذى يبدأ من الساعة التاسعة صباحا ، وتستمر الحملة من أول شهر يوليو الجارى حتى نهاية أغسطس .

وتتضمن الحملة أيضا قياس الضغط والسكر وكتلة الجسم لاكتشاف الأمراض المزمنة والسمنة والتوجه للعلاج المجانى فورا، كما أن العيادات المستخدمة للكشف مغلقة، ومزودة بفريق طبى نسائى فقط.