صور .. لجنة زمالة الجراحة تعتمد قسم الجراحة بالمستشفى العام بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

استقبلت الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم اليوم الخميس لجنة الزمالة المصرية الخاصة بالجراحة العامة برئاسة الدكتور سمير جلال عبد الحميد رئيس المجلس العلمى للجراحة العامة بالزمالة المصرية والدكتورة إيناس محمد عبد الفتاح مسئول الجراحة العامة فى الزمالة.

واستمعت اللجنة الى عرض لانجازات قسم الجراحة وعدد من الأطباء والقوى البشرية العاملة به قدمه رئيس القسم وعرض الدكتور محمد عبد الله مدير المستشفى عرضا شاملا لمكونات المستشفى ومبانيها وأجهزتها والقوى البشرية بها،ثم تفقدت اللجنة جناح العمليات وقسم الجراحة رجال وتم اعتماد قسم الجراحة بالمستشفى العام على ان يتم الدراسة به هذا العام.

وسيقوم بالتدريب فى الزمالة الاطباء الحاصلين على الدكتوراه والزمالة بالقسم وهم الدكتور طاهر مسعود رئيس القسم والحاصل علي الدكتوراه والدكتور وليد أحمد صديق الحاصل علي الدكتوراه والدكتور محمد فهيم الحاصل علي الزمالة المصرية.