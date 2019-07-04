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صور.. سيدة داعشية تطعن حارسها بـ"سكين" فى ظهره بمخيم الهول

الخميس، 04 يوليه 2019 02:44 م
صور.. سيدة داعشية تطعن حارسها بـ"سكين" فى ظهره بمخيم الهول الحارس بعد الطعن
كتب محمد تهامى زكى

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تعرض عنصر فى قوات "الآسايش" التابعة للإدارة الذاتية فى كوردستان سوريا، أمس الأربعاء، للطعن من قبل إحدى نساء داعش بمخيم "الهول" فى الحسكة.

ووفقا لـ"العربية.نت" نقلا عن شبكات محلية، بأن عملية الطعن وقعت عندما توجهت إحدى نساء داعش مع أحد عناصر الأمن إلى "سوق المخيم".

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الحارس الداعشى بعد الطعن

وأشارت إلى أنه فى الطريق إلى السوق أقدمت المرأة على طعن العنصر الذى يدعى (عز الدين أحمد علاوى)، يرقد حاليا فى أحد المستشفيات بالحسكة لتلقى العلاج، كما أشارت إلى أن المرأة اختفت داخل المخيم وبما أنها ترتدى النقاب وملامحها غير معروفة، فلم يتم التعرف عليها حتى الآن.

وإثر عملية الطعن، أطلقت أعيرة النار من أجل فض تجمهر سببه ملاحقة قوات الأمن الداخلى "الآسايش" للمرأة.

السكين فى ظهر الحارس
السكين فى ظهر الحارس

 

يذكر أن نساء داعش الأجانب أو ما يعرف بالمهاجرات، فصلن قبل أشهر عدة عن بقية المتواجدين فى المخيم بسبب الخلافات التى حصلت بينهن وبين سائر الداعشيات أو قاطنى المخيم، ووضعت نساء الدواعش الأجانب حصراً ضمن مجموعة منفصلة ضمن المخيم تحت مراقبة أمنية مشددة.

ولا يجوز للمهاجرات" بحسب شبكة روداو الكردية التنقل أو التوجه إلى سوق المخيم دون مرافقة أمنية.

 

 

 

 


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مخيم الهول

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