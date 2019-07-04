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الخميس، 04 يوليه 2019 04:09 م
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صور .. سيدات الفيوم يتعلمن الخياطة والباترون وصناعة الشمع والغوص والإنقاذ

الخميس، 04 يوليه 2019 03:07 م
صور .. سيدات الفيوم يتعلمن الخياطة والباترون وصناعة الشمع والغوص والإنقاذ جانب من الانشطه
الفيوم – رباب الجالي

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بالفيوم،عدد من الفعاليات والندوات على مستوي مراكز المحافظة لتعليم الحرف اليديوية والصناعات الصغيرة.
 
وتضمنت الدورات، دورة تدريبية للإنقاذ والغوص،ودورة إعادة تدوير المخلفات،ودورة تفصيل وخياطة وكيفية عمل الباترون،بالإضافة إلي دورة تدريبية للشمع,كما قامت المديرية بالبرنامج التثقيفي الحواري للتوعية بالأمن القومي تحت عنوان "اوعي تصدق "كما نفذت المديرية المنتدي الثقافي الثاني تحت شعار أدباء صغار.
 
وفي قطاع الرياضة نفذت المديرية العديد من المشاريع منها حفل افتتاح اولمبياد الطفل المصري،وحفل ختام النشاط لشعبة العروض الرياضية،وكذلك تنفيذ التصفيات النهائية للفرقة الفردية والجماعية لأولمبياد الطفل المصري وكذلك نفذت المديرية يوم رياضي لحث الشباب علي ممارسة الرياضة بمركز أطسا.
 
بالإضافة إلي قيام إدارة الشباب برحلة إلي محافظة بورسعيد والهدف منها التعارف بين الشباب وتنشيط السياحة الداخلية .
 
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