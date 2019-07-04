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صور.. رفع كفاءة الطرق والشارع الجديد بجزيرة العوامية فى الأقصر

الخميس، 04 يوليه 2019 05:52 م
صور.. رفع كفاءة الطرق والشارع الجديد بجزيرة العوامية فى الأقصر أعمال تطوير الشارع
الأقصر - أحمد مرعى

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أعلن حسن خليدي، رئيس حي جنوب الأقصر، اليوم الخميس، عن تركيب 270 بلدورات جديدة مطابقة للمواصفات، وجارى رفع كفاءة وتطوير الشارع الجديد بجزيرة العوامية، ومتابعة أعمال إحلال وتجديد البلدورات بالشارع.
 
وكان قد أعلن العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، أنه تم البدء في أعمال رفع كفاءة الشارع الجديد ، منذ حوالي اسبوع تقريبا ، مؤكدا أن العمل يجري على قدم وساق، وتم رفع وإزالة  البلدورات والبلاط المتهالك، تمهيدا لاستبدالهم بأخرى جديدة، مع مراعاة توحيد منسوب الأرصفة بالشارع، ورفع كافة التراكمات أول بأول تمهيدا لرصف الشارع،مشددا علي رئيس حي جنوب بمتابعة أعمال الاحلال والتجديد التى تتم بنطاق الحي ، والتأكيد على الانتهاء من تلك الأعمال وفقا للخطة الزمنية ألموضوعة .
 
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