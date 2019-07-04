سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 12:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

صحيفة إماراتية: النظام الإيرانى يصر على السباحة ضد تيار القانون الدولى

الخميس، 04 يوليه 2019 10:51 ص
صحيفة إماراتية: النظام الإيرانى يصر على السباحة ضد تيار القانون الدولى الرئيس الإيرانى حسن روحانى
أبوظبى(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلطت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية الضوء، اليوم الخميس، على إعلان النظام الإيرانى رفع نسبة تخصيب اليورانيوم بدرجة أكبر من المتفق عليها مع القوى الكبرى، مشيرة إلى أن النظام الإيرانى يصر على السباحة ضد تيار "القانون الدولى" بدلًا من مواجهة العزلة التى يعانيها بسبب دعمه الجماعات المتطرفة وتهديده دول الجوار، متناسيًا أن خطوته هذه يدفع ثمنها شعبه.

وقالت الصحيفة -فى افتتاحيتها التى جاءت تحت عنوان "سلوك مرفوض"- إن النظام فى إيران لم يتعلم من الدروس السابقة، ويتوهم أن العالم سيقف صامتًا أمام ما يمارسه من "ابتزاز نووي" ضد المجتمع الدولى الذى كان يبحث عن أى مؤشرات لتعديل سلوك طهران لتتحول من "دولة مارقة" إلى عضو سوى فى المجتمع الدولي.

وأشارت الصحيفة -فى ختام افتتاحيتها- إلى أن ممارسات النظام الحاكم فى طهران تهدد الأمن والسلام فى العالم، وتتسبب فى إطالة التوترات الإقليمية والنزاعات بالمنطقة بدعم وتمويل جماعات إرهابية وميليشيات متطرفة، وتضع إيران من جديد فى مواجهة المجتمع الدولي، ما يعرضها لعقوبات إضافية يدفع ثمنها الشعب الإيرانى المغلوب على أمره، طالما قادته لم يغيروا سلوكهم العدوانى ضد دول الجوار.

 


ايران

الامارات

تخصيب اليورانيوم

النظام الايرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إيران تواجه العقوبات أمريكا بإبتزاز أوروبا.. طهران تهدد بانتهاك الاتفاق النووى مجددا بعد زيادة مخزونها.. روحانى: سنرفع تخصيب اليورانيوم يوم الأحد ليتخطى3,67%.. ترامب: ليس جيدا.. وخبراء ينصحون النظام بالإلتزام

الأربعاء، 03 يوليه 2019 09:00 م

روحانى: سنزيد معدل تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.67% بعد 7 يوليو

الأربعاء، 03 يوليه 2019 09:29 ص

ما مدى اقتراب إيران من امتلاك قنبلة نووية؟.. خبراء أمريكيون: طهران لديها القدرة للحصول عليها خلال بضع سنوات.. ويؤكدون: خطوتها نحو رفع تخصيب اليورانيوم رمزية وتهدف لكسب النفوذ فى المفاوضات

الأربعاء، 03 يوليه 2019 02:00 ص

خبراء: خطوة إيران نحو رفع تخصيب اليورانيوم رمزية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:08 م

البيت الأبيض: إيران خصبت اليورانيوم تحت أعين إدارة أوباما

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 08:58 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
3نهائيات مبكرة تشعل ثمن نهائى كأمم الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

3نهائيات مبكرة تشعل ثمن نهائى كأمم الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات

بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات

"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

مفارقات غريبة فى الدور الأول بأمم إفريقيا.. المغرب تحصد 9 نقاط بهدفين !

مفارقات غريبة فى الدور الأول بأمم إفريقيا.. المغرب تحصد 9 نقاط بهدفين !

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة