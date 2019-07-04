صحيفة إماراتية: النظام الإيرانى يصر على السباحة ضد تيار القانون الدولى

أبوظبى(أ ش أ)

سلطت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية الضوء، اليوم الخميس، على إعلان النظام الإيرانى رفع نسبة تخصيب اليورانيوم بدرجة أكبر من المتفق عليها مع القوى الكبرى، مشيرة إلى أن النظام الإيرانى يصر على السباحة ضد تيار "القانون الدولى" بدلًا من مواجهة العزلة التى يعانيها بسبب دعمه الجماعات المتطرفة وتهديده دول الجوار، متناسيًا أن خطوته هذه يدفع ثمنها شعبه.

وقالت الصحيفة -فى افتتاحيتها التى جاءت تحت عنوان "سلوك مرفوض"- إن النظام فى إيران لم يتعلم من الدروس السابقة، ويتوهم أن العالم سيقف صامتًا أمام ما يمارسه من "ابتزاز نووي" ضد المجتمع الدولى الذى كان يبحث عن أى مؤشرات لتعديل سلوك طهران لتتحول من "دولة مارقة" إلى عضو سوى فى المجتمع الدولي.

وأشارت الصحيفة -فى ختام افتتاحيتها- إلى أن ممارسات النظام الحاكم فى طهران تهدد الأمن والسلام فى العالم، وتتسبب فى إطالة التوترات الإقليمية والنزاعات بالمنطقة بدعم وتمويل جماعات إرهابية وميليشيات متطرفة، وتضع إيران من جديد فى مواجهة المجتمع الدولي، ما يعرضها لعقوبات إضافية يدفع ثمنها الشعب الإيرانى المغلوب على أمره، طالما قادته لم يغيروا سلوكهم العدوانى ضد دول الجوار.