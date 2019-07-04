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صحة القليوبية: استقبال وفحص 15 ألف سيدة بمبادرة الكشف عن سرطان الثدى حتى الآن

الخميس، 04 يوليه 2019 03:17 م
صحة القليوبية: استقبال وفحص 15 ألف سيدة بمبادرة الكشف عن سرطان الثدى حتى الآن حمله 100 مليون - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، أن نقاط الكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدى للسيدات بالمحافظة، استقبلت 15 ألف سيدة فى 4 أيام حتى الآن، من إجمالى المستهدف فحصه بالمحافظة مليون و600 ألف سيدة.
 
وفى هذا السياق أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن المبادرة تعد حزمة جيدة من الخدمات الصحية المقدمة للمرأة المصرية، والتى تشتمل الكشف الكامل عن جميع الأمراض التى قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل ومتابعته والمضاعفات الناتجة من الحمل المتكرر بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدى فى المراحل المبكرة.
 
وأضاف المحافظ، أن المبادرة تهدف إلى الاطمئنان على سيدات مصر، ودعم صحة المرأة فى كل المحافظات، مؤكدا أن الكشف والعلاج بالمجان، مشيرا إلى أن المبادرة تشمل العديد من المحاور الرئيسية والتي تهتم جميعها بصحة المرأة وعلى رأس تلك المحاور الكشف المبكر عن الأورام "سرطان الثدي"، إضافة إلى الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر والضغط والسمنة)، وأمراض القلب وهشاشة العظام والهدف من المبادرة هو الفحص المبكر لسرطان الثدي، واكتشاف الأمراض مبكرًا، بما يساهم في الشفاء العاجل.
 
وتستهدف تلك الحملة النساء من سن 18 سنة وبدون حد أعلى، كما تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدورى للثدى وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن وبالتالى الحماية من الأمراض المصاحبة.
 
ومن ناحيته أكد وكيل وزارة الصحة، أن المستهدف من الحملة مليون و600 ألف سيدة بالقليوبية، وتم الاستعداد الكامل للحملة من خلال تجهيز 161 وحدة صحية، بالإضافة إلي 3 مستشفيات أخري وهم مستشفي أبو المنجا العام وناصر المركزي وبهتيم المركزي، وتم الدفع بـ 175 فرقة، كما تم تدريب 190 طبيبة نظريا وعلميا وتحت إشراف الدكتور حمدي عبد العظيم المشرف العام علي الحملة القومية للكشف عن صحة المرأة المصرية.
 
 
 
 

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