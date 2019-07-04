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"شهد" فى دعوى لحبس مطلقها: يتهرب من النفقة ويرفض دفع مصاريف المدرسة لأولاده

الخميس، 04 يوليه 2019 02:00 ص
"شهد" فى دعوى لحبس مطلقها: يتهرب من النفقة ويرفض دفع مصاريف المدرسة لأولاده محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقامت سيدة دعوى حبس، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد طليقها لتخلفه عن دفع نفقة طفليها، وادعت قيامه بإجبارهم على ارتداء ملابس أولاد زوجته السابقة، رغم يسر حالته المادية، لتؤكد: "حتى المصروفات الدراسية أمتنع عن سدادها".

وأضافت شهد.ع.أ، البالغة من العمر 33 سنة، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:" أذهب بأطفالى أسبوعيا إلى المحكمة بحثا عن حل بسبب جبروت طليقي ورغبته فى معاقبتي على حصولى على الطلاق، بعد أن يأست من تحمل عنفه وإساءته وضربه المبرح الذى وصل لحد إصابتى بعجز جزئى، كما أنه كان دائم التعدى بالضرب على طفليه بالحزام رغم صغر سنهم فى ذلك الوقت ".

وتابعت: رفض منحى حقوقى، ومنذ تلك اللحظة وأنا والطفلين نتنقل من مكان لآخر حتى نجد مكانا نعيش فيه، وأحيانا يضطروا لعدم الانتظام بالمدرسة بعد أن امتنع والدهم عن دفع النفقة .

وأضافت: "عندما أطلب من طليقى شراء ملابس الطفلين يرسل مع زوجته ملابس أولاده القديمة، ويدعى مروره بظروف مادية صعبه رغم امتلاكه لشركه تأتى له بدخل يقدر بمئات الآلاف شهريا".

واستطردت:" لم أتحصل على حقوقى ومنقولاتى ولا أستطيع تحمل نفقات أبنائى بمفردى، وطليقى تزوج منذ سنوات وترك المسئولية على، وعندما أواجهه يحدثنى بأنه يعتبر أطفاله ماتوا ويسخر قائلا:"خلى المحكمة تنفعك وتجيبلك  حقوقك بعد الفضايح اللى عملتيها"، وذلك عقابا لى على لجوئى للمحكمة وأقامة دعاوى نفقة.


محكمه الاسره

عوى نفقه

تعدد الزوجات

حقوق المطلقات الشرعيه

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