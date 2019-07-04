شباب المهندسين بالرى يعرضون تفاصيل دورة تدريبية التحقوا بها فى هولندا

كتبت أسماء نصار

استعرض اليوم مجموعة من شباب المهندسين بوزارة الرى فى أهم مخرجات الدورة التدريبية دورة تدريبية بمعهد دلتارس بهولنداوآليات تطبيق مخرجاتها بما يعود بالنفع على الوزارة وأهدافها المختلفة.

وتضمنت الدورة تدريب مجموعه من مهندسى الوزارة علي نظام ومفهوم المحاسبة المائيه بهدف تأهليهم ليكونوا مدربين لباقى المهندسين في مختلف القظاعات والمصالح المعنيه بادارة الموارد المائيه، بهدف قياس كمية المياه التى تستهلكها المحاصيل المختلفة لضمان عدالة توزيع مياه الرى، ووصولها للمنتفعين فى الوقت المناسب تمهيداً لتطبيقه على نطاق واسع.



ويتضمن التدريب آليات تجميع البيانات الهيدرولجية الخاصة باستخدامات المياه، وتطبيق النماذج الرياضية بعمل الحسابات التى توضح أستهلاكات المياه فى الزراعة والصناعه، والاستخدامات المنزلية على مستوى محافظات الجمهورية بما يسهم في تحديد العلاقة بين الموارد المائية بكل محافظة واستخداماتها وبما يحقق الميزان المائى لها، علاوة على تقييم منظومة توزيع المياه لكافه الأنشطة التنموية، بمافيها إنشاء نظام إنذار مبكر لجودة المياه ونماذج بيانات لمؤشرات الأمن المائى والإجهاد المائى وجودة المياه ونوعيتها.