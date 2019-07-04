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سوق السمك: البلطي يرتفع 5 جنيهات ويسجل 42 جنيها للكيلو

الخميس، 04 يوليه 2019 02:55 م
سوق السمك: البلطي يرتفع 5 جنيهات ويسجل 42 جنيها للكيلو سوق السمك
كتب أحمد حمادة

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شهد سوق الأسماك اليوم الخميس 4-7-2019 ارتفاعا  فى أسعار معظم الأصناف ، وذلك طبقا للأسعار المقررة بسوق العبور للجملة.

 

وارتفعت  سعر كيلو سمك البلطى 1  بين  37 – 42 جنيها، والبلطى 2 بين  28 – 31  جنيها للكيلو، فيما ارتفع سعر البلطى الأسوانى ليتراوح  بين 15 – 35 جنيها للكيلو بدلا من 30  جنيها أمس، وسعر الكيلو لسمك القشر بياض 50 –64 جنيها، واستقر سعر المكرونة السويسي عند  50 – 66 جنيها للكيلو، وسعر كيلو البورى بين 40– 46 جنيها.

 

فيما وصل سعر سمك البربون بين 35 – 41 جنيها للكيلو، بينما ارتفع سعر كيلو الجمبرى ليترواح بين 200– 280 جنيها، وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 – 150 جنيها ، وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 – 190 جنيها.


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