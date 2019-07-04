سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 01:02 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

سكرتير محافظة قنا يطمئن على مصابى حادث انقلاب أوتوبيس الصحراوى الشرقى.. صور

الخميس، 04 يوليه 2019 12:54 م
سكرتير محافظة قنا يطمئن على مصابى حادث انقلاب أوتوبيس الصحراوى الشرقى.. صور أحد المصابين بالحادث
قنا - وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قام كمال شلبى سكرتير عام محافظة قنا، بزيارة مستشفى قنا العام، للاطمئنان على حالة المصابين فى حادث أوتوبيس سياحى يقل عددا من المواطنين من دولة السودان، عند الكيلو 50 طريق "قنا – سوهاج" الصحراوي الشرقي، والذى أسفر عن إصابة 29 شخص، وذلك بناءاً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا.
 
واطمأن السكرتير العام، على حالة المصابين ووجه الأطباء وهيئة التمريض بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وضرورة إجراء الفحوصات والإشاعات اللازمة، ووضعهم تحت الملاحظة الدائمة لحين تماثلهم للشفاء متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.
 
وذكر 'شلبى"، أنه فور الإبلاغ عن الحادث، تم الدفع بعدد 15 سيارة اسعاف، قامت بنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتم إستقبالهم وإجراء فحوصات كاملة لكل منهم، وتبين وجود 5 حالات تحتاج رعاية فائقة، تم تحويلهم الى مستشفى قنا الجامعى.
 
 
أحد المصابين بالحادث (1)
أحد المصابين بالحادث

أحد المصابين بالحادث (2)
أحد المصابين بالحادث

 


محافظه قنا

مستشفى قنا العام

حادث تصادم

امن قنا

اسعاف قنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
3نهائيات مبكرة تشعل ثمن نهائى كأمم الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

3نهائيات مبكرة تشعل ثمن نهائى كأمم الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات

بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات

"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

مفارقات غريبة فى الدور الأول بأمم إفريقيا.. المغرب تحصد 9 نقاط بهدفين !

مفارقات غريبة فى الدور الأول بأمم إفريقيا.. المغرب تحصد 9 نقاط بهدفين !

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة