سكرتير محافظة قنا يطمئن على مصابى حادث انقلاب أوتوبيس الصحراوى الشرقى.. صور

قنا - وائل محمد

قام كمال شلبى سكرتير عام محافظة قنا، بزيارة مستشفى قنا العام، للاطمئنان على حالة المصابين فى حادث أوتوبيس سياحى يقل عددا من المواطنين من دولة السودان، عند الكيلو 50 طريق "قنا – سوهاج" الصحراوي الشرقي، والذى أسفر عن إصابة 29 شخص، وذلك بناءاً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا.

واطمأن السكرتير العام، على حالة المصابين ووجه الأطباء وهيئة التمريض بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وضرورة إجراء الفحوصات والإشاعات اللازمة، ووضعهم تحت الملاحظة الدائمة لحين تماثلهم للشفاء متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وذكر 'شلبى"، أنه فور الإبلاغ عن الحادث، تم الدفع بعدد 15 سيارة اسعاف، قامت بنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتم إستقبالهم وإجراء فحوصات كاملة لكل منهم، وتبين وجود 5 حالات تحتاج رعاية فائقة، تم تحويلهم الى مستشفى قنا الجامعى.