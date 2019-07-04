رئيس جامعة بنها يستقبل وفدًا من جامعة ووهان للتكنولوجيا بالصين

القليوبية نيفين طه _إبراهيم سالم

استقبل الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، وفداً صينيًّا من جامعة ووهان للتكنولوجيا برئاسة الدكتور وانج فاچو نائب رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب والدكتور رجب مجاهد عميد كلية الهندسة بشبرا والدكتورة هالة زايد عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها والدكتور محمد بسيونى وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والدكتور حازم عليوة عضو مكتب العلاقات الدولية بالجامعة

وأكد الدكتور جمال السعيد، خلال استقباله للوفد الصينى علي عمق العلاقات المصرية الصينية، مشيرًا إلى أن الصداقة بين مصر والصين لها تاريخ طويل فالشعبين المصرى والصينى أصحاب حضارة عريقة.

وأشار السعيد إلى أن جامعة بنها تولي اهتمامًا كبيرا بالانفتاح على العالم وتكوين شراكات وتعاون دولي مع عدد من الجامعات الصينية، بهدف زيادة التبادل الطلابى ودعم بناء قدرات شباب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بما يحسن جودة المخرجات الأكاديمية والبحثية.

ومن جانبه قدم الدكتور حسين المغربي، للوفد الصيني تعريفًا عن جامعه بنها، مؤكدًا على أنها جامعه عريقه وتضم 15 كلية تقدم تعليمًا جامعيًا متقدمًا وبرامجًا دراسية تواكب متطلبات سوق العمل

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، المشرف علي قطاع الدراسات العليا والبحوث ان تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين جامعة بنها ووهان للتكنولوجيا لإنشاء برامج مشتركة بين الجامعتين

وشهد اللقاء من الجانب الصينى الدكتور شيونج شينجوا عميد كلية علوم الحاسب والتكنولوجيا والدكتور وو بن عميد كلية الهندسة الميدانية والدكتور سون ياچونج عميد كلية الهندسة الميكانيكية والالكترونية والدكتور واي لونج عميد كلية الاقتصاد ولي لي نائب مدير العلاقات الدولية بالجامعة

يذكر أن جامعة ووهان للتكنولوجيا بالصين تحتل ترتيب متقدم فى تصنيفها العالمى فهى من افضل 100 جامعة على مستوى اسيا على مدار 3 أعوام متتالية ، كما أن لها شراكات واتفاقيات تعاون مع عدد من الجامعات الدولية بالولايات المتحدة وروسيا واليابان.