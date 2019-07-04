رئيس الوزراء اليابانى: لن نحتاج لرفع ضريبة الاستهلاك لمدة 10 سنوات

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أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن بلاده لن تحتاج إلى رفع ضريبة الاستهلاك لمدة 10 سنوات أخرى بعد أن ترتفع إلى 10٪ في أكتوبر المقبل.

ونقلت صحيفة نيكاي اليابانية عن آبي - الذي كان يتحدث في طوكيو في نقاش مع زعماء أحزاب المعارضة - قوله "ليس لدي أي خطة لرفع سعر الضريبة أكثر خلال إدارتي"..مضيفًا أن مثل هذا الارتفاع لن يكون ضروريًا "لنحو 10 سنوات".

وسيرتفع معدل ضريبة الاستهلاك في اليابان إلى 10٪ في أكتوبر المقبل من 8٪ الحالي. وتبعت الزيادات الضريبية على الاستهلاك في عامي 1997 و 2014 تباطؤًا خطيرًا في الاقتصاد الياباني، وأجل آبي مرتين الزيادة المخطط لها إلى 10٪.

وعلى الرغم من أن نية آبي طمأنة الجمهور بأن الزيادة الضريبية الجديدة لن تحدث في أي وقت قريب، إلا أن بيانه يخاطر بإعاقة جهود البلاد لموازنة ميزانيتها حيث تمتلك اليابان أكبر ديون بين الدول المتقدمة.