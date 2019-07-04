حملات تفتيش على منشآت صناعية بالقاهرة و6 أكتوبر وتحرير محاضر للمخالفين

نفذ فرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى حملات تفتيش على 11 منشأة، للتأكد من مدى التزام تلك المنشآت بالاشتراطات والمعايير الواردة بقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

كما قام قام الفرع بعقد اجتماع تنسيقى مع ممثلى جهاز مدينة 6 أكتوبر، وهيئة التنمية الصناعية للمشاركة فى تنفيذ حملات تفتيشية استباقية على عدد من المنشآت الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك ضمن ضمن الاستعدادات المبكرة لمجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال تلك الفترة من العام والتى تتزامن مع موسم حصاد قش الأرز.

وبالمرور على عدد من المنشآت الصناعية تم تحرير عدد من المحاضر بالمخالفات التى تم ضبطها لعدد من تلك المنشآت بالإضافة إلى التنبيه على مرتكبي المخالفات البيئية بالتوجه للإدارة العامة للالتزام البيئى بوزارة البيئة للتقدم بخطة الإصحاح البيئى.

كما تم المرور على عدد من المنشآت الصناعية بمدينة العبور والمنطقة الصناعية الأولى بمدينة بدر للتأكد من مدى التزام تلك المنشآت بالاشتراطات والمعايير الواردة بقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.



