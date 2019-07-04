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حكومة إقليم بلجيكى تدفع 15.5ألف يورو لمواطنين تضررت سيارتهم أثناء التفتيش

الخميس، 04 يوليه 2019 07:10 م
حكومة إقليم بلجيكى تدفع 15.5ألف يورو لمواطنين تضررت سيارتهم أثناء التفتيش الشرطة البلجيكية
كتب: أحمد علوى

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دفعت الحكومة الفلمنكية، 15580 يورو، لعدد من المواطنين، كتعويض بسبب تفتيش سيارتهم من قبل رجال الأمن.

ووفقاً لقناة بلجيك 24، تلقى 38 من أصحاب السيارات فى إقليم فلاندرز، والذين أضطروا إلى استبدال الزجاج الأمامى، بعد عمليات تفتيش خاطئة مبلغ 410 يورو لكل سيارة .

وقال بارت ويكيرز، أمين صندوق التظلمات والشكاوى الفلمنكى، إن أصحاب السيارات تعرضوا لمعايير أكثر صرامة من المعايير المستخدمة فى سائر أنحاء أوروبا.

وأضاف ويكيرز، انه سيتم استخدام موقع على الإنترنت، يشرح متطلبات التفتيش، مع صور ولغة واضحة فى المستقبل لمنع هذا النوع من الخطأ.


بلجيكا

الشرطة البلجيكية

تفتيش السيارات فى بلجيكا

اخبار العالم

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