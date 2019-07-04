حقوق منحها القانون للمحامى لتسهيل عمله.. تعرف عليها

كتب أحمد حسنى

منح القانون المصرى، للمحامى العديد من الحقوق التى تمكنه من ممارسة عمله فى الدفاع عن المتهمين، وإبداء الدفاع سواء أمام النيابة أوالقضاء، وقد حدد القانون المواد التى تساهم فى تذليل العقبات التى تواجه المحامين، سواء من النيابة أو الجهات المعاونة .

1- الحق فى الإبلاغ عما يلحق الموكل من أضرار.

2- الحق فى التصالح بدلاً من الموكل "المجني عليه".

3- الحق فى حضور تفتيش منزل الموكل.

4- الحق فى حضور فك الأحراز.

5- الحق فى تمثيل الموكل فى الجنح المباشرة دون حضوره.

6-الحق فى حضور جميع إجراءات التحقيق.

7- الحق فى تقديم الدفوع والطلبات أثناء سير التحقيق.

8-الحق فى الحصول على صور رسمية من أوراق القضية.

9- الحق فى الامتناع عن تسليم مستندات تدين الموكل إلي جهات التحقيق.

10- الحق فى مناقشة الشهود.

11-الحق فى الحضور مع موكله المتهم.

12-- الحق فى الاطلاع على أوراق القضية.

13- الحق فى الاتصال وزيارة موكله المحبوس.