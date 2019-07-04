سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 08:16 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حقوق منحها القانون للمحامى لتسهيل عمله.. تعرف عليها

الخميس، 04 يوليه 2019 08:00 ص
حقوق منحها القانون للمحامى لتسهيل عمله.. تعرف عليها محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منح القانون المصرى، للمحامى العديد من الحقوق التى تمكنه من ممارسة عمله فى الدفاع عن المتهمين، وإبداء الدفاع سواء أمام النيابة أوالقضاء، وقد حدد القانون المواد التى تساهم فى تذليل العقبات التى تواجه المحامين، سواء من النيابة أو الجهات المعاونة .

 

1- الحق فى الإبلاغ عما يلحق الموكل من أضرار.

 

2- الحق فى التصالح بدلاً من الموكل "المجني عليه".

 

3- الحق فى حضور تفتيش منزل الموكل.

 

4- الحق فى حضور فك الأحراز.

 

5- الحق فى تمثيل الموكل فى الجنح المباشرة دون حضوره.

 

6-الحق فى حضور جميع إجراءات التحقيق.

 

7- الحق فى تقديم الدفوع والطلبات أثناء سير التحقيق.

 

8-الحق فى الحصول على صور رسمية من أوراق القضية.

 

9- الحق فى الامتناع عن تسليم مستندات تدين الموكل إلي جهات التحقيق.

 

10- الحق فى مناقشة الشهود.

 

11-الحق فى الحضور مع موكله المتهم.

 

12-- الحق فى الاطلاع على أوراق القضية.

 

13- الحق فى الاتصال وزيارة موكله المحبوس.


حقوق المحامى

الدستور

القانون المصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات

بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات

"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

مفارقات غريبة فى الدور الأول بأمم إفريقيا.. المغرب تحصد 9 نقاط بهدفين !

مفارقات غريبة فى الدور الأول بأمم إفريقيا.. المغرب تحصد 9 نقاط بهدفين !

تذكرتى تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ16 وحتى نهائى الكان

تذكرتى تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ16 وحتى نهائى الكان

تخاريف آخر الليل.. إخوانى يشبه محمد مرسى بعمر بن الخطاب

تخاريف آخر الليل.. إخوانى يشبه محمد مرسى بعمر بن الخطاب

صور.. تعرف على حقيقة بناء تمثال الحرية على واجهة كورنيش الحمراء فى جدة

صور.. تعرف على حقيقة بناء تمثال الحرية على واجهة كورنيش الحمراء فى جدة

س و ج.. كل ما تحتاج معرفته عن اختبارات القدرات وكيفية تقدم الطلاب لها

س و ج.. كل ما تحتاج معرفته عن اختبارات القدرات وكيفية تقدم الطلاب لها

الآثار تعلق على بيع رأس توت عنخ آمون: لندن خذلتنا.. وسنلاحق المتورطين قضائيًا

الآثار تعلق على بيع رأس توت عنخ آمون: لندن خذلتنا.. وسنلاحق المتورطين قضائيًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة