حركة تنقلات بين رؤساء قرى بنى سويف.. وتعيين نائب لرئيس مركز إهناسيا

بنى سويف - أيمن لطفى

أصدر المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف حركة تنقلات داخلية للمجالس القروية بمراكز الواسطى، اهناسيا وسمسطا وببا، وشملت أيضا تعيين نائب لرئيس مركز ومدينة اهناسيا غرب المحافظة.

وأشار بيان للعلاقات العامة إلى أن القرارات تضمنت نقل "ياسر سيد محمد إبراهيم "رئيس قرية ميدوم للعمل رئيسا لقرية انفسط، ونقل "مصطفى حسن حامد" رئيس قرية الميمون للعمل رئيساً لقرية ميدوم، ونقل "شريف ياسين سيد" رئيس قرية انفسط للعمل رئيسا لقرية الميمون، ونقل "ناجح محمد عبد الوهاب" القائم بعمل رئيس قرية اطواب للقيام بعمل رئيس قرية أبوصير، ونقل "خالد جمال حامد" القائم بعمل رئيس قرية أبوصير قائم بعمل رئيس قرية قمن العروس، وتكليف "على أحمد سعد" مدير شؤون العاملين بالوحدة المحلية بالواسطى، للقيام بتسيير أعمال الوحدة المحلية لقرية أطواب،ونقل" أحمد رجب سيد" رئيس قرية قمن العروس للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى.

وفي اهناسيا، تم تكليف "أحمد عبد الصمد على" مدير المركز التكنولوجي للقيام بعمل رئيس قرية النويرة، وتكليف "علاء على الصغير عبده" رئيس قرية النويرة للعمل "نائبا" لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا،كما شملت القرارات تكليف "أشرف إبراهيم طه" سكرتير قرية هلية مركز ببا، للقيام بعمل رئيس قرية دشطوط مركز سمسطا.

وأصدر محافظ بنى سويف توجيهاته لرؤساء القرى بالاعتماد على المتابعة الميدانية في أسلوب العمل، والتلاحم مع المواطنين والتعرف على مطالبهم والسعي لحل مشاكلهم، مؤكدا ضرورة العمل خارج الصندوق والبحث عن حلول غير تقليدية للمشكلات، مؤكدا أن رضا المواطن هو المؤشر الأساسي لقياس مدى نجاح الأداء التنفيذى، وتحقيق تغير ملموس إلى الأفضل في الخدمات الجماهيرية، والنجاح في استثمار كافة الاعتمادات والمخصصات، والقدرة على دفع معدلات تنفيذ المشروعات من خلال المتابعة اليومية والتنسيق مع الجهات المعنية.