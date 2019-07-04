جعجع: لا يمكن تحسين النمو والاقتصاد في لبنان من دون صناعة حديثة

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أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أنه لا يمكن تحسين مستوى النمو الاقتصادي من دون صناعة لبنانية قادرة وحديثة ومتنوعة، مشيرا إلى أن الصناعة تبقى بالنسبة للبنان أكثر ثباتا من قطاعات ومجالات أخرى فيما يتعلق باستثمار رأس المال وتوفير فرص العمل، خاصة إذا تم التركيز على التنوع والتخصص في المجالات الأكثر إنتاجية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها جعجع خلال المؤتمر الذي عقده الحزب بحضور أقطاب الصناعة اللبنانية تحت عنوان "صناعة قوية لجمهوية قوية".

وأشار جعجع إلى أن الوضع في لبنان يتطلب وضع رؤية اقتصادية شاملة تحدد التحديات الصناعية التي يجب على الدولة التعامل معها بمسئولية وسرعة، ومستقبل الصناعة في لبنان كجزء من وسائل الإنقاذ الاقتصادي.