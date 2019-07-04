سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 09:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

جعجع: لا يمكن تحسين النمو والاقتصاد في لبنان من دون صناعة حديثة

الخميس، 04 يوليه 2019 09:00 م
جعجع: لا يمكن تحسين النمو والاقتصاد في لبنان من دون صناعة حديثة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أنه لا يمكن تحسين مستوى النمو الاقتصادي من دون صناعة لبنانية قادرة وحديثة ومتنوعة، مشيرا إلى أن الصناعة تبقى بالنسبة للبنان أكثر ثباتا من قطاعات ومجالات أخرى فيما يتعلق باستثمار رأس المال وتوفير فرص العمل، خاصة إذا تم التركيز على التنوع والتخصص في المجالات الأكثر إنتاجية.
 
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها جعجع خلال المؤتمر الذي عقده الحزب بحضور أقطاب الصناعة اللبنانية تحت عنوان "صناعة قوية لجمهوية قوية".
 
وأشار جعجع إلى أن الوضع في لبنان يتطلب وضع رؤية اقتصادية شاملة تحدد التحديات الصناعية التي يجب على الدولة التعامل معها بمسئولية وسرعة، ومستقبل الصناعة في لبنان كجزء من وسائل الإنقاذ الاقتصادي.
 
 

لبنان

صناعة لبنانية

سمير جعجع

الإنقاذ الاقتصادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. شرطة بكين توقف شاب أسكب المياه على مؤسس "بايدو" وتتهمه بافتعال مشكلة

شاهد.. شرطة بكين توقف شاب أسكب المياه على مؤسس "بايدو" وتتهمه بافتعال مشكلة

لو هتخرج ولا مسافر فى "الويك إند".. اعرف توقعات حالة الطقس غدا بالمحافظات

لو هتخرج ولا مسافر فى "الويك إند".. اعرف توقعات حالة الطقس غدا بالمحافظات

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 44.35 مليار دولار فى نهاية يونيو

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 44.35 مليار دولار فى نهاية يونيو

اتحاد المصرفيين العرب: التكنولوجيا وتطور الصناعة المصرفية يتطلب دعم إدارة المخاطر وتضافر الجهود

اتحاد المصرفيين العرب: التكنولوجيا وتطور الصناعة المصرفية يتطلب دعم إدارة المخاطر وتضافر الجهود

شكرى يوجه خمس رسائل للأشقاء الأفارقة حول تحقيق التنمية والأمن والاستقرار

شكرى يوجه خمس رسائل للأشقاء الأفارقة حول تحقيق التنمية والأمن والاستقرار

جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة