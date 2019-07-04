تنفيذ 98ألف و636حكما قضائيا وتحصيل 3.2 مليون جنيه غرامات خلال شهر بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

نفذت مديرية أمن الغربية، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملات أمنيه مكبرة، بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها العميد وائل الصيرفى، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت اشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية.

أسفرت جهود جهودها خلال شهر مايو الماضي عن تنفيذ 98 الف و 636 حكما قضائيا ، منهم 30458 محكوم عليهم حكم جزئي و3877 متهم صادر ضدهم حكم مستأنف، و 62831 صادر بشأنهم حكم غرامات، 1310 محكوم عليهم في مخالفات، و160محكوم عليه فى جنايه، كما تم تحصيل 3 مليون و238 الف و166 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.