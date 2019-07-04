سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 12:34 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تعرف على الموقف القانونى للسائق المتهم فى حادث "شرطة نجدة" الطريق الصحراوى

الخميس، 04 يوليه 2019 12:00 ص
تعرف على الموقف القانونى للسائق المتهم فى حادث "شرطة نجدة" الطريق الصحراوى حادث تصادم - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى ضابط شرطة مصرعه فى حادث اصطدام سيارة نقل ثقيل بمبنى شرطة النجدة على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، كما أصيب آخرين فى الواقعة، وألقت أجهزة الأمن القبض على السائق المتسبب فى الحادث.

ويرصد "اليوم السابع" الموقف القانونى للسائق المتسبب فى حادث "شرطة النجدة".

وجهت النيابة العامة للسائق تهم القتل والإصابة الخطأ، ويقول علاء محمد، أنه وفقًا لقانون العقوبات، فإن المتهم يعاقب بنص المادة 238 عقوبات، والتى نصت على، أنه من تسبب  فى موت شخص أخر بالخطأ بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه  أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتابع "محمد" الخبير القانوني، أنه فى حالة وجود ظروف مشددة، كارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم الـ3 أشخاص، فأن العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف، أنه إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيًما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أومهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.


قتل خطأ

حادث شرطة النجدة

حادث مرورى

الطريق الصحراوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. تعرف على حقيقة بناء تمثال الحرية على واجهة كورنيش الحمراء فى جدة

صور.. تعرف على حقيقة بناء تمثال الحرية على واجهة كورنيش الحمراء فى جدة

كوينتن تارانتينو يكشف عن خططه بعد الانتهاء من فيلمه العاشر

كوينتن تارانتينو يكشف عن خططه بعد الانتهاء من فيلمه العاشر

الموسم الجديد من مسلسل Stranger Things يخالف التوقعات

الموسم الجديد من مسلسل Stranger Things يخالف التوقعات

رئيس الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالح فى خطابه بعيدى الاستقلال والشباب: مسار الحوار ستقوده شخصيات مستقلة والدولة لن تكون طرفا فيه.. الانتخابات هى الحل الديمقراطى ورئيس الجمهورية المنتخب سيتمتع بالثقة والشرعية

رئيس الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالح فى خطابه بعيدى الاستقلال والشباب: مسار الحوار ستقوده شخصيات مستقلة والدولة لن تكون طرفا فيه.. الانتخابات هى الحل الديمقراطى ورئيس الجمهورية المنتخب سيتمتع بالثقة والشرعية

منسق التأمين الصحى الشامل: المواطنون شعروا بالتغيير فى شكل المنظومة

منسق التأمين الصحى الشامل: المواطنون شعروا بالتغيير فى شكل المنظومة

جون انطونيو يتولى إخراج مسلسل Lord Of The Rings الجديد

جون انطونيو يتولى إخراج مسلسل Lord Of The Rings الجديد

مجتش سليمة.. ريان رينولدز يؤدى تحدى غطاء الزجاجة ويفقد السيطرة

مجتش سليمة.. ريان رينولدز يؤدى تحدى غطاء الزجاجة ويفقد السيطرة

أمم أفريقيا 2019.. محمد الشناوى أفضل حارس فى مرحلة المجموعات

أمم أفريقيا 2019.. محمد الشناوى أفضل حارس فى مرحلة المجموعات

توم هولاند فى فيلم Spider-Man الجديد.. المراهق المضطرب وآخر الأبطال المدافعين عن الأرض

توم هولاند فى فيلم Spider-Man الجديد.. المراهق المضطرب وآخر الأبطال المدافعين عن الأرض

فيديو وأرقام.. ماذا قدم رباعى المنتخب المختارون فى تشكيلة "كاف" للدور الأول ؟

فيديو وأرقام.. ماذا قدم رباعى المنتخب المختارون فى تشكيلة "كاف" للدور الأول ؟

المستشار عمر مروان يكشف فى حوار لليوم السابع تفاصيل إنهاء أزمة عمرها 115سنة

المستشار عمر مروان يكشف فى حوار لليوم السابع تفاصيل إنهاء أزمة عمرها 115سنة

محمد صلاح يتصدر أفضل أهداف الدور الأول من أمم إفريقيا 2019.. فيديو

محمد صلاح يتصدر أفضل أهداف الدور الأول من أمم إفريقيا 2019.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة