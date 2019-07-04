تعرف على الموقف القانونى للسائق المتهم فى حادث "شرطة نجدة" الطريق الصحراوى

كتب أحمد الجعفرى

لقى ضابط شرطة مصرعه فى حادث اصطدام سيارة نقل ثقيل بمبنى شرطة النجدة على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، كما أصيب آخرين فى الواقعة، وألقت أجهزة الأمن القبض على السائق المتسبب فى الحادث.

ويرصد "اليوم السابع" الموقف القانونى للسائق المتسبب فى حادث "شرطة النجدة".

وجهت النيابة العامة للسائق تهم القتل والإصابة الخطأ، ويقول علاء محمد، أنه وفقًا لقانون العقوبات، فإن المتهم يعاقب بنص المادة 238 عقوبات، والتى نصت على، أنه من تسبب فى موت شخص أخر بالخطأ بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتابع "محمد" الخبير القانوني، أنه فى حالة وجود ظروف مشددة، كارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم الـ3 أشخاص، فأن العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف، أنه إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيًما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أومهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.