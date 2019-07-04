سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 01:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

تحذيرات لبوريس جونسون: البرلمان لن يوافق على الخروج بلا صفقة

الخميس، 04 يوليه 2019 12:42 م
تحذيرات لبوريس جونسون: البرلمان لن يوافق على الخروج بلا صفقة بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حذر كير ستارمر، وزير "الخروج" فى حكومة الظل، المرشح الأوفر حظا للفوز بزعامة حزب "المحافظين"، ورئاسة الوزراء  بوريس جونسون خلفا لتيريزا ماى، أن النواب "سيبذلون قصارى جهدهم للوقوف في طريقه" إذا حاول فرض "صفقة سيئة أو إخراج بريطانيا من التكتل الأوروبى بدون صفقة".
 
 
واقترح جونسون ، وزير خارجية بريطانيا السابق، أنه "سيُفصل" اتفاق الانسحاب "غير المشروط" الذى توصلت إليه تيريزا ماى وسينفذ عناصرها الأقل إثارة للجدل.
 
 
لكن الأبحاث التى كلف بإجرائها ستارمر، من مكتبة مجلس العموم، تشير إلى أن هذا الاقتراح يتطلب من الحكومة تقديم تشريع إلى البرلمان ، والذى يمكن للنواب بعد ذلك رفضه أو تعديله.
 
 
قال خبراء المكتبة: "بدون قانون صادر عن البرلمان، لا يمكن للمملكة المتحدة التصديق على اتفاقية الانسحاب".
 
وأضافوا أنه بصرف النظر عن "التعهدات" التى قدمتها الحكومة والتى لم تتطلب إجراء تغييرات فى القانون، "لا يمكن للمملكة المتحدة بأى حال من الأحوال" تنفيذ "الأجزاء الفردية من اتفاقية الانسحاب بخلاف التشريعات الأولية".
 
 
 

بوريس جونسون

بريكست

الخروج بلا صفقة

خروج بريطانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سيلفى ومصارعة واقتحام سيارات.. بوريس جونسون قبيل رحيل تيريزا ماى - وصور

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:17 م

جونسون المرشح لرئاسة وزراء بريطانيا: الاتفاق النووى الإيرانى "يزداد هشاشة"

الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:32 م

"معضلة بريكست" تؤرق بريطانيا .. رئاسة بوريس جونسون للوزراء مهددة حتى وإن فاز بـ"المحافظين" حال سُحب الدعم منه لمنعه من "الخروج بلا صفقة".. أزمة برلمانية متوقعة تخاطر بتدخل الملكة وبقاء تيريزا ماى فى منصبها

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:30 ص

بعد 30 عاما.. صديقة مقربة من زوجة بوريس جونسون الأولى تكشف الأسرار عنه

الأحد، 30 يونيو 2019 06:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
3نهائيات مبكرة تشعل ثمن نهائى كأمم الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

3نهائيات مبكرة تشعل ثمن نهائى كأمم الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات

بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات

"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

مفارقات غريبة فى الدور الأول بأمم إفريقيا.. المغرب تحصد 9 نقاط بهدفين !

مفارقات غريبة فى الدور الأول بأمم إفريقيا.. المغرب تحصد 9 نقاط بهدفين !

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة