تحذيرات لبوريس جونسون: البرلمان لن يوافق على الخروج بلا صفقة

كتبت رباب فتحى

حذر كير ستارمر، وزير "الخروج" فى حكومة الظل، المرشح الأوفر حظا للفوز بزعامة حزب "المحافظين"، ورئاسة الوزراء بوريس جونسون خلفا لتيريزا ماى، أن النواب "سيبذلون قصارى جهدهم للوقوف في طريقه" إذا حاول فرض "صفقة سيئة أو إخراج بريطانيا من التكتل الأوروبى بدون صفقة".

واقترح جونسون ، وزير خارجية بريطانيا السابق، أنه "سيُفصل" اتفاق الانسحاب "غير المشروط" الذى توصلت إليه تيريزا ماى وسينفذ عناصرها الأقل إثارة للجدل.

لكن الأبحاث التى كلف بإجرائها ستارمر، من مكتبة مجلس العموم، تشير إلى أن هذا الاقتراح يتطلب من الحكومة تقديم تشريع إلى البرلمان ، والذى يمكن للنواب بعد ذلك رفضه أو تعديله.

قال خبراء المكتبة: "بدون قانون صادر عن البرلمان، لا يمكن للمملكة المتحدة التصديق على اتفاقية الانسحاب".

وأضافوا أنه بصرف النظر عن "التعهدات" التى قدمتها الحكومة والتى لم تتطلب إجراء تغييرات فى القانون، "لا يمكن للمملكة المتحدة بأى حال من الأحوال" تنفيذ "الأجزاء الفردية من اتفاقية الانسحاب بخلاف التشريعات الأولية".