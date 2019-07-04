تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

كتبت رحاب نبيل

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، تأخر إقلاع 3 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

وأفاد مصدر ملاحى بمطار القاهرة أن رحلة الخطوط السويسرية 239 المتجهة إلى زيورخ تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة طيران العربية المتجهة إلى الشارقة ساعة ونصف لظروف التشغيل.

وأضاف المصدر أن رحلة الخطوط الكويتية 552 المتجهة إلى الكويت تأخرت ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب أعمال الصيانة.

وأوضح المصدر أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الدولية والداخلية شهدت انتظاما تاما فى حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.