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تأجيل محاكمة إخوانيين بتهمة التظاهر فى مدينة المنيا لـ4 سبتمبر المقبل

الخميس، 04 يوليه 2019 05:54 م
تأجيل محاكمة إخوانيين بتهمة التظاهر فى مدينة المنيا لـ4 سبتمبر المقبل محكمة جنايات المنيا - أرشيفية
المنيا : فريق المحافظات

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أجلت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أحمد المليجى، اليوم الخميس، إعادة محاكمة 2 من عناصر الإخوان المتهمين بالتظاهر عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة ببندر المنيا، إلى جلسة الرابع من دور شهر سبتمبر المقبل للمرافعة.

واستمعت المحكمة في جلسة اليوم لأقوال باقي الشهود في القضية، إذ سبق وحكم على المتهمين غيابيًا بالسجن المشدد 15 عامًا لكل منهما، وتم القبض عليهما وتعاد إجراءات محاكمتهما حاليًا بتهم الإنتماء لجماعة محظورة، والتحريض على التظاهر وأعمال الشغب والدعوة لتخريب منشآت حكومية.

يذكر أن النيابة العامة قد أحالت المتهمان للجنايات في شهر مايو عام 2016 ، وصدر ضدهما حكمًا بالسجن المشدد 15 عام غيابيا، وبعدها تم القبض عليهما وتعاد إجراءات محاكمتهما.


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