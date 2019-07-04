بوتين يبحث فى خلال محادثاته بإيطاليا الوضع فى سوريا وليبيا وأوكرانيا والنووى الإيرانى

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أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف ، اليوم الأربعاء ، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث في إيطاليا ، قضايا التعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وكذلك الوضع في سوريا وليبيا وأوكرانيا والبرنامج النووي الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن أوشاكوف قوله للصحفيين :" نخطط لتبادل مفصل للآراء حول مواضيع مثل، روسيا والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن النزاعات في سوريا وأوكرانيا ، والوضع حول إيران وخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وبطبيعة الحال، سيتم التطرق إلى الوضع في ليبيا بالتفصيل، وستتم مناقشة سبل تحقيق التوافق الوطني في هذا البلد".

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بزيارة إلى إيطاليا غدا الخميس.